Rozcieńcz wodą i użyj na koperek. Mszyce same odpadną

Mszyce to owady, które mogą zaatakować niemal każdą roślinę, choć mają swoje preferencje. Szybkie rozmnażanie i zdolność przenoszenia różnych chorób powodują, że konieczne jest szybkie działanie . Oto najbardziej skuteczne domowe metody, które pomogą uratować plony kopru.

Uważa się, że jednym z najlepszych preparatów na mszyce jest roztwór z cebuli. Może być bezpiecznie stosowany na wszystkie rośliny , w tym również na koper. Przygotowanie jest proste: należy pokroić jedną dużą cebulę (lub dwie małe) w drobną kostkę, wrzucić do małego lub średniego garnka i zalać litrem wody.

Roztwór gotuj przez około 30 minut. Po ostygnięciu przecedź przez sito i wlej do butelki z atomizerem. Spryskuj zaatakowane przez mszyce rośliny.

Inną popularną metodą jest roztwór octu. W tym przypadku należy rozcieńczyć 100 ml octu w jednym litrze wody , przy zachowaniu proporcji 1:10. Gotowy roztwór przelewa się do buteleczki ze spryskiwaczem i stosuje na zaatakowany koper.

Kolejną skuteczną metodą jest użycie szarego mydła. Potrzebne będzie od 150 do 300 g mydła, które należy rozpuścić w 10 litrach ciepłej lub wrzącej wody. Gdy powstanie roztwór o lekko mulistej barwie, przelewa się go do buteleczki ze spryskiwaczem i opryskuje zaatakowane rośliny, w tym koper.