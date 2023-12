Rozlała płyn na płytki. Przez przypadek odkryła świetny trik na czyste fugi

Inne domowe sposoby na czyszczenie fug

Czyszczenie fug nie musi być trudne. Istnieją też inne, domowe sposoby, które także mogą ułatwić ten proces. Świetnie sprawdzi się np. ocet, który również skutecznie usuwa tego typu zabrudzenia. Ważne jest jednak, aby przed użyciem go rozcieńczyć i nie stosować zbyt często, ponieważ może to prowadzić do matowienia kafelków.