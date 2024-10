Wysyp na trawnik przed zimą. Podziękujesz sobie wiosną

Naturalny nawóz zero waste? Choć wydaje się to niemożliwe, w rzeczywistości istnieje wiele opcji. W przypadku trawnika wystarczy wykorzystać to, co można znaleźć w niemal każdym domu. Dlaczego fusy po kawie są aż tak skuteczne?

Wiele osób poleca je do walki z pomarańczową skórką na ciele. Nie każdy jednak wie, że fusy po kawie idealnie sprawdzą się również w formie nawozu do trawnika. To już ostatni dzwonek, by je wykorzystać. Podpowiadamy, jak to zrobić, by wiosną trawa odwdzięczyła nam się bujnymi, zielonymi i przede wszystkim gęstymi źdźbłami.

Fusy po kawie do trawnika

Fusy po kawie nie bez powodu wykorzystywane są jako nawóz do trawników. Wszystko przez substancje w nich zawarte. Stanowią one bowiem prawdziwe bogactwo azotu, potasu oraz fosforu, co może mieć ogromny wpływ na kondycję trawy. Nie tylko ją wzmacniają, dzięki czemu można znacznie lepiej poradzić sobie w zimowych warunkach, ale również wspomagają jej wzrost.

Nawet najmniej doświadczeni ogrodnicy powinni wiedzieć o tym, jak ważne jest spulchnianie gleby. Fusy po kawie doskonale się do tego sprawdzą. Okazuje się także, że mogą one także spowalniać jej wysychanie, co wpłynie bardzo korzystnie na rosnące w niej rośliny.

Nie każdy też zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele szkodników nie lubi zapachu kawy. Używając jej fusów w formie nawozu, dodatkowo chronimy swoje uprawy przed niszczeniem ich przez zdolne do tego stworzenia.

Domowy nawóz z fusów po kawie

Przygotowanie domowego nawozu do trawnika potrzebujemy jedynie fusów po kawie. Choć wydawać by się mogło, że stworzenie tego typu preparatu, który w dodatku jest naturalny, jest bardzo trudne - nic bardziej mylne.

Nazbierane wcześniej fusy należy równomiernie rozsypać na trawniku. Październik to jednak ostatni dzwonek, by się tym zająć, bowiem zazwyczaj nie ma jeszcze wtedy mrozów, dzięki czemu substancje zawarte w fusach, będą miały czas, by dostać się do gleby.

