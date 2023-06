Talidomid i zdeformowane dzieci

W latach 50. ubiegłego wieku normy testów klinicznych nowych leków były zdecydowanie mniej restrykcyjne niż obecnie. (na zdj. chemiczka Lee Geismar, pracowniczka FDA, jedna z osób, które nie dopuściły do wprowadzenia talidomidu na amerykański rynek)

Źródło: Domena pubiczna , fot: The U.S. Food and Drug Administration – FDA History – New Drug Application Review