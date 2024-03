Śmiało dodawaj do posiłków. Wpływa na zmniejszenie apetytu

Kawa

Na początek dobra informacja - kawa nie tylko dodaje nam energii, ale przyczynia się do redukcji masy ciała. Jest to zasługa znajdujących się w nich polifenoli, czyli organicznych związków chemicznych, do których należy również kwas chlorogenowy. Zawartość tych związków przyczynia się do zmniejszenia absorpcji glukozy w przewodzie pokarmowym, wywiera korzystny wpływ na odchudzanie, poprawiając wrażliwość insulinową (im większą mamy wrażliwość insulinową, tym lepiej organizm radzi sobie z wyższym poziomem glukozy).