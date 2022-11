Dłubanie w nosie może zwiększyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera?

Nowe badania ujawniły zaskakujący związek między dłubaniem w nosie a większym ryzykiem rozwoju demencji. Podczas dłubania w nosie możemy uszkodzić tkanki w jego wnętrzu, co otwiera drogę do mózgu niektórym gatunkom bakterii, a mózg reaguje na ich obecność w sposób przypominający objawy choroby Alzheimera. Mimo że badania te prowadzone były na myszach, to odkrycia są warte dalszych analiz, co może zaowocować lepszym zrozumieniem tego, jak zaczyna i rozwija się choroba Alzheimera.