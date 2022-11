Regularnie korzystasz z drzemki? Naukowcy ostrzegają

Jakkolwiek przedstawiciele świata medycyny do tej pory uważali, że korzystanie z drzemki może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, to jednak brakowało w tej kwestii znaczących "twardych dowodów". Twierdzono, że drzemka może zaburzać nasz cykl snu, co może sprawiać, że w ogóle trudniej może nam być się obudzić. Jeżeli bowiem obudzi nas budzik, przerwie nam aktualny cykl snu. Czasem tego nie da się uniknąć. Ale jeżeli dodatkowo rozespani naciśniemy ten "magiczny" przycisk i ponownie zaśniemy na tych kilka kolejnych minut, rozpoczniemy kolejny cykl snu, który oczywiście kolejny sygnał budzika nam ponownie przerwie.