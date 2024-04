Mroczna strona psychologii. Nieetyczne eksperymenty na dzieciach

Eksperyment z Małym Albertem

Wyobrażacie sobie eksperyment, w którym badacz świadomie cyklicznie doprowadza do przerażenia i histerii 11-miesięcznego bobasa? To właśnie spotkało chłopca, który do historii przeszedł jako Mały Albert. W 1920 roku maluch ten był obiektem badań amerykańskiego psychologa Johna Watsona. Postanowił on sprawdzić, czy da się "nauczyć" dziecko lęku, warunkując je tak, by bało się widoku zwierzęcia w powiązaniu z głośnym dźwiękiem. Jak wyglądało to w praktyce?