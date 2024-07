Są razem od 48 lat. Przetrwali wiele kryzysów

Jerzy Bończak to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów i reżyserów teatralnych. W przeciągu swojej 50-letniej kariery zagrał ponad 300 ról. Od 48 lat tworzy udane małżeństwo z Ewą Bończak, jednak nie zawsze było im łatwo.

Jerzy i Ewa Bończak stanęli na ślubnym kobiercu w 1976 roku . Choć nie chcieli śpieszyć się z tą decyzją, sytuacja zmieniła się, gdy Ewa zaszła w ciążę. Małżeństwo było dla niej bardzo ważne. Chciała być pewna tej relacji, co Bończak w pełni rozumiał.

Jerzy Bończak nigdy nie ukrywał swoich obaw dotyczących utraty niezależności oraz bycia zdominowanym przez partnerkę. Pragnienie wolności, w połączeniu z dynamicznie rozwijającą się karierą aktorską, prowadziły do licznych problemów w życiu małżeńskim. W tej sytuacji Ewa przejęła na siebie rolę "głowy rodziny", dbając o dom, dzieci — Piotra i Annę, a także samego małżonka.

Jerzy Bończak stoczył ciężką walkę z uzależnieniem. W momencie, gdy jego kariera aktorska i reżyserska była u szczytu, popadł w alkoholizm. Był to jego sposób na radzenie sobie z nadmiernym stresem, który towarzyszył mu w zawodowym życiu. Uzależnienie od alkoholu stało się również poważnym zagrożeniem dla jego małżeństwa.

