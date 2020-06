Sauna na włosy. Czy wiesz jak ją wykonać w domu dla lepszego odżywienia pasm?

Sauna na włosy podobnie jak jej tradycyjny odpowiednik działa z wykorzystaniem ciepła. Jednak nie musisz obawiać się, że pod wpływem temperatury zniszczysz swoje pasma. W przypadku sauny na włosy użyte są jeszcze specjalne kosmetyki , które ułatwiają ich regenerację. Nie musisz iść do profesjonalnego salonu fryzjerskiego – sama przygotuj domowe SPA .

Sauna na włosy – na czym polega zabieg?

Jeśli wybierasz się do fryzjera, sauna na włosy będzie przeprowadzona za pomocą specjalnego urządzenia przypominającego tradycyjną suszarkę fryzjerską. Tuż przed samym zabiegiem włosy są dwukrotnie myte szamponem dla całkowitego oczyszczenia, a na jeszcze mokre pasma nałożona jest odżywka przeznaczona do sauny na włosy. Woda nagrzewa się do temperatury 40 stopni Celsjusza, a kiedy z urządzenia zaczyna wydobywać się para, następuje rozpoczęcie zabiegu. Wszystko trwa 20 minut, po czym fryzjer na zmianę zimną i ciepłą wodą myje włosy dla zamknięcia łusek. Sauna na włosy w salonie kosztuje około 50 złotych, ale cena jest uzależniona od użytych kosmetyków.