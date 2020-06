Wcierka na porost włosów. Jak wykonać skuteczny kosmetyk dla wzmocnienia pasm?

Wcierka na porost włosów – domowe składniki

Do przygotowania wcierki na porost włosów potrzebujesz jedynie oliwy z oliwek oraz czarnego pieprzu . Zaskoczona? Jak się okazuje, oba doskonale znane składniki są wspaniałym remedium na pobudzenie krążenia i przyspieszenia porostu włosów.

1. Oliwa z oliwek to lekka i odżywcza baza, która oprócz dostarczenia cennych składników odżywczych, wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry głowy. Dzięki oliwie szybko zauważysz, że włosy są błyszczące, nawilżone i znacznie gładsze. 2. Czarny pieprz z kolei pobudza krążenie i ułatwia dotlenienie skalpu, co skutkuje szybszym porostem.

Wcierka na porost włosów – prosty przepis

1. Podgrzej delikatnie oliwę, ale nie doprowadź do zagotowania.

2. Dodaj czubatą łyżkę pieprzu.

3. Wymieszaj albo zmiksuj mieszankę.

4. Przelej wcierkę do słoika i odstaw na 2 tygodnie w zacienione miejsce.

5. Po tym czasie przecedź wcierkę przez gazę.

6. Przelej oczyszczoną miksturę do czystej butelki.