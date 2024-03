Seks 20-latków. "Nie traktujemy go jak nasi rodzice"

Koniec z one night standami (ONS), relacjami typu friends with benefits (FwB) i aplikacjami randkowymi. Pokolenie Z, czyli pokolenie osób urodzonych pomiędzy 1995 a 2012 rokiem, ma już dość związkowo-seksualnych przygód bez przyszłości. Według ekspertów z aplikacji randkowej Bumble, w 2024 roku dwudziestoparolatkowie stawiają na tzw. slowdating. Co to dokładnie oznacza? Nie spieszy im się do wchodzenia w związek, bo najpierw chcą dobrze poznać drugą osobę. Jak wynika z badań match.com, z seksem czekają do trzeciej randki. Jest on dla nich mniej ważny niż przed pandemią.