Sen o kocie. To ważne, czy jest czarny czy rudy

Gdy kot ściga mysz… czas się bać!

Jeśli we śnie kot poluje na mysz, oznacza to najczęściej problemy w związku: nieporozumienia, fałsz, intrygi. Ktoś igra z uczuciami śniącego, chociaż on sam jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy na jawie. Taki sen stanowi ostrzeżenie: należy być czujnym, aby nie dać się schwytać w pułapkę. Trzeba być bardzo ostrożnym, nie ufać zbyt łatwo i poszukać wyjścia z niepewnej sytuacji.