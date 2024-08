Naturalny wróg ćmy bukszpanowej. Po chwili wszystkie padną

Ćma bukszpanowa pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, bo pierwszy raz została zaobserwowana w 2012 roku. Przybyła wraz z transportem roślin z Azji. Od tego czasu wyrządziła ogromne szkody w wielu europejskich ogrodach. Jak rozpoznać obecność tego szkodnika i jak się go skutecznie pozbyć? Oto kilka wskazówek.

Jak rozpoznać ćmę bukszpanową?

Gdy bukszpan został zaatakowany przez szkodnika, łatwo to zauważyć. Roślina traci na kondycji, a liście przestają być intensywnie zielone; mogą żółknąć, a nawet brązowieć. Jeśli dostrzeżesz małe, zielone gąsienice z charakterystycznymi biało-czarnymi paskami, oznacza to, że masz do czynienia z ćmą bukszpanową.

Okres żerowania ćmy bukszpanowej

Ćma bukszpanowa jest aktywna od maja do października. W tym czasie może doprowadzić do całkowitego obumarcia roślin. Kiedy zauważysz jej obecność na swoim bukszpanie, warto jak najszybciej przygotować oprysk. Nie trzeba jednak udawać się do sklepu ogrodniczego. Równie skuteczny preparat można przygotować samodzielnie w domu, używając produktów dostępnych w kuchni i łazience.

Domowe metody zwalczania ćmy bukszpanowej

Szare mydło, które zazwyczaj używamy do mycia, świetnie nadaje się także do zwalczania szkodników, w tym ćmy bukszpanowej. Wystarczy zetrzeć kostkę (100 g) na tarce o małych oczkach i rozpuścić ją w pięciu litrach gorącej wody. Gdy roztwór ostygnie, przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj roślinę. Oprysk należy powtarzać codziennie do momentu, aż nie zauważysz żadnych larw.

Każdy z nas ma w domu mąkę. Oprócz tego, że przyrządzisz z niej wiele smacznych potraw, pomoże ci ona także pozbyć się ćmy bukszpanowej. Wystarczy rozsypać mąkę na bukszpan, a pod nim położyć kawałek folii. Mąka odetnie szkodnikom dostęp do tlenu, a po kilku minutach martwe larwy pojawią się na folii. Ten zabieg należy powtarzać za każdym razem, gdy bukszpan zostanie zaatakowany.

Motyl ten ma duże zdolności przystosowawcze, a wzrost średniej temperatury sprzyja jego rozprzestrzenianiu. To oznacza, że ćma bukszpanowa już z nami pozostanie. Jedynym ratunkiem jest błyskawiczna reakcja, gdy tylko zauważymy jej siedlisko w naszym ogrodzie.

