Skomentowała decyzję Hołowni. "Wymyśla kolejne wymówki"

Biejat zwróciła też uwagę, że osoby, które do tematu aborcji podchodzą z uprzedzeniami, powinny uważnie wysłuchać kobiet.

Hołownia każe czekać. Oto co o aborcji mówiła jego żona

Jak słusznie zauważyła, Polska 2050, na czele z Szymonem Hołownią, pojawiała się na protestach kobiet. Nic więc dziwnego, że kobiety oczekują, spełnienia składanych obietnic. Wicemarszałkini stwierdziła, że Polki wciąż słyszą, że nadal nie jest to właściwy czas, aby zająć się ich sprawami. Podkreśliła, że przecież kobiety nie oczekują przeanalizowania wszystkich ustaw na jednym posiedzeniu Sejmu. Chcą jedynie, aby w końcu rozpocząć tę ważną dyskusję.

