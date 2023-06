Skończyła 38 lat. Na życie zarabia w Dubaju

Na konkurs udała się trzy dni przed maturą. Zadecydował przypadek

Katarzyna Borowicz pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Zdobycie wspomnianych tytułów otworzyło 19-latce drzwi do międzynarodowej kariery. Kasia dotarła do finału Miss World, a w 2004 roku zdobyła tytuł III Wicemiss Świata. Została też wówczas nazwana "Queen of Europe".