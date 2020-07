Skórki po mandarynkach. Czy znasz ich niezwykłe zastosowanie w pielęgnacji i lecznictwie?

Czy po obraniu i zjedzeniu mandarynki wyrzucasz skórkę do kosza? To powszechny błąd, o którym nawet nie wiemy. Skórki po mandarynkach mogą się okazać zbawienne, jeśli masz problem ze stopami. W pierwszej chwili może to brzmieć dosyć dziwnie, ale rzeczywiście wesprze walkę z uciążliwą dolegliwością. Jak wykorzystać skórkę po mandarynkach?