Sól Epsom. Czy znasz jej właściwości antybakteryjne? Wypróbuj na włosach dla najlepszych efektów

Sól Epsom – dlaczego warto z niej skorzystać?

Sól Epsom jest bogata w magnez, miedź i siarkę, co przekłada się na jej działanie prozdrowotne. Działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo oraz przeciwbólowo, a także pozytywnie wpływa na kondycję skóry . Sól Epsom zaleca się w przypadku skóry tłustej , skłonnej do zmian trądzikowych. Oprócz tego może być stosowana przy nadmiernej łamliwości włosów oraz łupieżu . Dlatego też warto ją wykorzystać do domowej pielęgnacji pasm.

Sól Epsom – jak działa na włosy?

Sól Epsom – jak ją stosować na włosach?

1. Dodaj sól Epsom do swojego szamponu i takim kosmetykiem myj głowę. Szybko oczyścisz skórę, a sól zadziała antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Przywrócisz skórze prawidłowe pH oraz blask.

2. Sól Epsom dodaj do odżywki albo do maski do włosów. Pozostaw produkt na głowie trochę dłużej, nawet do 20 minut. Przez ten czas składniki będą miały czas na wniknięcie w głąb pasm. Włosy będą miękkie, gładkie i zdrowe.