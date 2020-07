Nadpotliwość stóp. Czy wiesz jak poradzić sobie z tym problemem?

Nadpotliwość stóp – jakie są najczęstsze przyczyny?

Nadpotliwość stóp – jak sobie poradzić?

Jeżeli istnieje ryzyko, że nadpotliwość stóp może wynikać z choroby, jak najszybciej skontaktuj się ze specjalistą. W innych przypadkach problem może zostać zneutralizowany za pomocą dezodorantów do stóp – znajdziesz je w każdej aptece. Innym sposobem na nadpotliwość stóp jest zażywanie tabletek, czyli blokerów potu, ale to alternatywa ma wyłącznie doraźne zastosowanie. W skrajnych przypadkach nadmierną potliwość stóp może zniwelować zastrzyk z botoksu, który skutecznie zahamuje aktywność gruczołów łojowych. Choć zabieg nie należy do tanich, to pozwala na perfekcyjne działanie nawet do kilku miesięcy. Możesz również pomyśleć o jonoforezie – nadpotliwość stóp zniknie dzięki małemu napięciu prądu.