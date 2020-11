Skwalan. Jak stosować ten cenny składnik kosmetyczny? Poszukaj produktu z tym dodatkiem

Skwalan może być używany przez wszystkie osoby, którym zależy na złagodzeniu przebarwień, egzemy czy naczynek. Wspomaga proces gojenia się ran oraz zmniejsza widoczność blizn, ale nie powoduje zapychania porów, dlatego też możesz wykorzystać go do pielęgnacji skóry wokół oczu. Jeśli ciekawi Cię, jak skorzystać ze skwalanu, koniecznie zajrzyj niżej.

Skwalan – czym właściwie jest?

Skwalan jest składnikiem ludzkiego sebum, więc składa się na płaszcz hydrolipidowy. Znajdziesz go w formie surowca pochodzenia roślinnego – albo z oliwek, albo z trzciny cukrowej. To lekki olejek, który nie pozostawia tłustego filmu na skórze ani nie powoduje zapchania porów. Możesz stosować skwalan na skórze bez obaw, że spowoduje on wypryski. Świetnie sprawdzi się przy cerze alergicznej, mieszanej i tłustej.