Jaki krem ochronny stosować zimą? Poznaj pomocne wskazówki przy zakupie kremu dla dziecka

Jaki krem ochronny stosować zimą – ważne zalecenia

Jaki krem ochronny stosować zimą – pomocne składniki

Jaki krem ochronny stosować zimą – odpowiednia aplikacja

Mając już przygotowany odpowiedni i dostosowany do potrzeb krem ochronny na zimę, warto zwrócić uwagę na to, jak najlepiej go zaaplikować. Należy nakładać go przed każdym wyjściem na zewnątrz bezpośrednio na buzię dziecka. Tłustsze wersje kremów pozostawiają warstwę ochronną, natomiast lżejsze od razu się wchłaniają. Nie można zapominać o posmarowaniu nosa, brody i policzków dziecka. Zaraz po powrocie ze spaceru, należy krem ochronny na zimę dokładnie zmyć.