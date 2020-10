Prysznic rano czy wieczorem? Zdecyduj, który rytuał lepiej odpowiada Twojemu zdrowiu

Prysznic rano czy wieczorem zależy od wielu czynników zdrowotnych. Często osoby określane mianem rannych ptaszków preferują poranny prysznic, który pozwoli im cieszenie się świeżością cały dzień. Z drugiej strony są osoby, które znacznie bardziej lubią odświeżać się wieczorem przed pójściem spać – wszystko zależy od naszych preferencji. Poniżej poznasz zdrowotne właściwości prysznica rano lub wieczorem i zdecyduj, co wolisz.

Prysznic rano czy wieczorem – plusy rannego rytuału

Jeśli znacznie bardziej przemawia do Ciebie poranny prysznic , warto pamiętać o kilku ważnych prozdrowotnych czynnikach, które kryją się za tym sposobem odświeżania ciała.

1. Tłusta skóra – jeśli masz problem z cerą przetłuszczającą się, zdecydowanie lepszym pomysłem jest poranny prysznic, dzięki któremu pozbędziesz się nadmiaru sebum oraz oczyścisz pory.

2. Relaks na cały dzień – po porannym prysznicem znacznie lepiej się myśli, ciało nie tylko zostanie oczyszczone, ale przy okazji umysł się zregeneruje.

3. Pobudzenie – dzięki porannemu prysznicowi szybciej dojdziesz do siebie po przebudzeniu, a dla jeszcze lepszego efektu możesz pozwolić sobie na zmianę temperatury na chłodniejszą.

4. Poranne ćwiczenia – jeśli po pobudce ćwiczysz albo uprawiasz jakiś sport, poranny prysznic jest wprost wskazany.

5. Mniej skaleczeń – często się zdarza, że dojdzie do zacięcia maszynką do golenia, dlatego lepiej zdecydować się na ranny orzeźwiający prysznic, ponieważ skaleczenia szybciej się zagoją.