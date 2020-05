Sok z ziemniaka na włosy. Czy znasz przepis na niezawodne odżywienie i regenerację?

Sok z ziemniaka na włosy – dlaczego warto?

Sok z ziemniaka na włosy jest świetnym sposobem na wzmocnienie wypadających włosów . Dodatkowo dostarczysz pasmom potrzebnych witamin , takich jak: A, B i C, a także niezbędnych minerałów, czyli magnezu, fosforu, cynku, potasu i żelaza . Wspomniane mikro i makroelementy zawarte w soku z ziemniaka pozwalają na odżywienie, wzmocnienie oraz nawilżenie włosów. Pomogą one także przy łupieżu , ponieważ odblokowuje mieszki włosowe.

Sok z ziemniaka na włosy – jak przygotować?

1. Dokładnie umyj ziemniaki (około 4 sztuki) i pokrój na duże kawałki.

2. Następnie wrzuć je do blendera i wlej pół szklanki wody i miksuj, póki nie uzyskasz dokładnego rozdrobnienia.

3. Mając jednorodną konsystencję zbliżoną do puree, przeciśnij powstałą masę przez gazę do osobnego naczynia.

4. Tym sposobem sok z ziemniaka został oddzielony od miąższu, więc możesz śmiało przystąpić do dalszych czynności pielęgnacyjnych.