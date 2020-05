Sonia Bohosiewicz wraca do ćwiczeń. Aktorka ma dosyć siedzenia w domu

Spędzanie całych dni w domach z powodu pandemii daje się coraz bardziej we znaki. Zauważyła to Sonia Bohosiewicz i tym samym ogłosiła, że wraca do aktywnego stylu życia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sonia Bohosiewicz o minusach kwarantanny (ONS)