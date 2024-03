Sprzątała w hotelu. Mówi, jak rozpoznać, że w pokoju była prostytutka

Choć wielu osobom może się wydawać, że praca w hotelu nie jest mocno obciążająca, nic bardziej mylnego. Goście potrafią mocno dać się we znaki zarówno recepcjonistom, jak i osobom sprzątającym pokoje.

Kobieta przyznała, że kierownictwo hotelu wymagało, by pokoje były idealnie posprzątane, jednak nie zapewniało im odpowiedniej ilości specjalnych ściereczek, którymi miały sprzątać.

Osoby sprzątające pokoje dokładnie widzą, co goście potrafią zrobić. W ekskluzywnym hotelu imprezy w apartamentach odbywały się często, a one musiały szybko ogarniać czasem ogromny bałagan.

Innym razem okazało się, że gość wysmarował kałem podłogę, sufit i fugi. - Długo nie mogłam wyjść z szoku. Co kierowało tym człowiekiem? Ile czasu musiało mu zająć rozsmarowanie tego wszystkiego? - stwierdziła.

Pokojówki dokładnie też wiedziały, kiedy w pokojach nocowały prostytutki. Jak mówiła rozmówczyni natemat.pl - świadczyły o tym m.in. ślady ciała na oknach, mnóstwo kobiecych włosów w pokoju i łazience lub pisane przez nie szminkami na lustrach wiadomości do klientów.

Pokojówki często są narażone na niebezpieczne i niekomfortowe sytuacje, wynikające nie tylko z konieczności sprzątania brudnych pokoi, ale też z zachowania niektórych gości. Barbara podzieliła się swoją historię, gdy dwóch pijanych Rosjan zatrzasnęła drzwi do pokoju, gdy była w środku i chciało zmusić ją do "wspólnej zabawy". Udało jej się wyjść i zgłosić sytuację, a klienci dostali ultimatum, że po kolejnej takiej sytuacji zostaną usunięci z obiektu.

Hotelarze załamują ręce. Goście wynoszą co się da

