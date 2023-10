Stanowią zagrożenie dla ludzi? W Wielkiej Brytanii padła decyzja o ich hodowli

"To jasne, że nie chodzi to o kilka źle wyszkolonych psów. To wzorzec zachowania i nie może tak dalej być" - podkreślił premier Rishi Sunak w przemówieniu. Polityk podkreślił, że wkrótce hodowla American Bully XL w Wielkiej Brytanii będzie zakazana. Przypomnijmy, że w krótkich odstępach czasu doszło do poważnych ataków przedstawicieli tej rasy psów na ludzi.