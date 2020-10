Strajk kobiet ws. wyroku TK. Nina Kiri, aktorka "Opowieści Podręcznej" wsparła protestujące

Polki mają dość – dają o tym znać od 22 października, kiedy to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzili, że aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Na ulice w miniony weekend wyszły tysiące ludzi. W czasie strajków kobiety wykrzykiwały hasła w stronę rządzących, niosąc plakaty i transparenty.

Trybunał Konstytucyjny – "Opowieść Podręcznej"

Wiele z nich zainspirowało się serialem "Opowieść Podręcznej", którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym państwie Gilead (niegdyś USA). To miejsce rządzone przez fundamentalistów religijnych. Ci podzielili kobiety na płodne i niepłodne. Pierwsze po wcześniejszym "szkoleniu" trafiają do domów tzw. komendantów i stają się Podręcznymi. Co miesiąc – pod płaszczykiem biblijnego rytuału – są przez nich gwałcone (za zgodą i przy pomocy bezpłodnych żon).