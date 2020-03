Sukienka na wiosnę. Anna Wendzikowska wybrała model z falbanką, w kolorze bladego różu

Prezenterka Dzień Dobry TVN wybrała stylizację, która nie wyjdzie szybko z trendów. W drodze do studia sfotografowano ją w wiosennym wydaniu. Anna Wendzikowska, korzystając z uroków pierwszych dni wiosny włożyła różową sukienkę na wiosnę z falbanami, a do tego kremowe buty na obcasie. Na ramię zarzuciła torebkę Chanel. Gwiazda TVN założyła również jasny, długi płaszcz, który warto mieć w szafie, ponieważ pasuje zarówno do stylizacji sportowych, jak i eleganckich.