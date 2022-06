Sukienka satynowa to hit lata. Sprawdzamy, jak noszą ją gwiazdy

Jak nosić sukienkę satynową? Podpowiadamy

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem satynowej sukienki, ale nie wiesz, z czym ją nosić, podpowiadamy: ta niezwykle kobieca kreacja będzie pasować niemalże do wszystkiego. Rewelacyjnie wygląda w wieczorowej wersji – do delikatnych sandałów na obcasie i torebki kopertówki, ale równie dobrze prezentuje się w codziennym wydaniu – do trampek, ramoneski czy lnianej koszuli. Co ważne: taka sukienka nie potrzebuje wielu dodatków, by robić wrażenie. Najlepszym tego dowodem są stylizacje gwiazd! Jak satynowe sukienki noszą najpopularniejsze Polki? Sprawdź i zainspiruj się!