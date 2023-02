Światowy Dzień Walki z Depresją. Rusza ważna akcja edukacyjna

Depresja - jakie są objawy?

Depresja to choroba należąca do grupy zaburzeń afektywnych, czyli zaburzeń nastroju. Może ona dotknąć każdego, bez względu na wiek czy płeć. W 2022 roku w Polsce na depresję chorowały aż 4 miliony osób. Jak szacuje WHO, do roku 2030 depresja będzie najczęstszą chorobą na świecie.