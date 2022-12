Cierpiała od dziecka. Po latach postawiono jej diagnozę

Wszystko, co robię, to forma treningu psychologicznego i wyrabianie w sobie odpowiednich nawyków. Jasne, że mogę siedzieć i mówić, jak to jest źle – i wtedy będzie źle. Natomiast im więcej znajdę rzeczy do cieszenia się nimi, tym będę czuła się lepiej. Każdemu przytrafiają się rzeczy dobre i złe – pytanie, w którą stronę zwrócimy swoją uwagę. Ja chcę zwracać uwagę w stronę rzeczy, które mnie budują, a nie burzą. Dziś wiem, że nawet żyjąc z depresją, można trzymać się malusieńkich kół ratunkowych, dzięki którym funkcjonuję bardzo dobrze. Oczywiście w tym procesie nie można pominąć psychoterapii i farmakoterapii. Mnie pomaga też to, że kiedy wprowadzam się w dobre samopoczucie, okazuje się, że pomagam innym. Czytelnicy piszą mi o tym, dziękują. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, mamy podobne kłopoty, doświadczenia, zmagamy się z tymi samymi problemami, które wywołują w nas te same emocje. Właśnie o tym napisałam książkę. Chciałabym, żeby każdy mógł poczuć, że może być "dość".