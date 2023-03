Świetny patent na idealnie czyste okna. Zapomnisz o smugach

Mycie okien to jedna z mniej lubianych czynności domowych, dlatego zwykle wiele osób odkłada ją w nieskończoność, co dodatkowo ją utrudnia, ponieważ im brudniejsze szyby, tym ciężej je doczyścić. Zwykle też czyszczenie okien znajduje się na liście porządków, które wykonuje się po zimie, a że wiosna już za rogiem, niedługo nastąpi moment, w którym trzeba będzie to zrobić.