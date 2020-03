Syn Doroty Szelągowskiej pokazał urocze zdjęcie. Siostra i pies

Dorota Szelągowska chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swojego życia prywatnego, ale trzyma się jednej zasady: nie pokazuje zdjęć swojej córki. Do tego stopnia, że długo unikała potwierdzenia narodzin kolejnego dziecka. W końcu przełamała się i potwierdziła, że ponownie została mamą, a jej córka dostała imię Wanda.

Chociaż dzisiaj dziewczynka ma już ponad dwa lata, to Dorota Szelągowska nadal pinie strzeże tajemnicy jej wyglądu. Ostatnio rąbek uchylił jej nastoletni syn Antoni. Chłopak opublikował na swoim instagramowym profilu urocze zdjęcie. Mała Wanda leży na brzuchu na trawniku a obok niej - w takiej samej pozycji - usadowił się pies. Obydwoje wygrzewali się w promieniach słońca.

Nie da się ukryć, że obecnie chwile spędzone na świeżym powietrzu to dla wielu osób wręcz luksus. Od 25 marca wszystkich Polaków obowiązuje zakaz wychodzenia za wyjątkiem pilnych potrzeb takich jak zakupy spożywcze, wyjście do apteki czy do lekarza. Nowe obostrzenia sprawiły, że Polacy, którzy nie mają własnych ogrodów czy balkonów zostali skazani na przebywanie wyłącznie w czterech ścianach.