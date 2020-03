Syn Jadwigi dostał kosza. Przejęta mama nie wie, jak podnieść go na duchu

Syn Jadwigi zaczął spotykać się z dziewczyną, która bardzo szybko dała mu kosza. Kobieta nie wie, co poradzić synowi i poprosiła o pomoc internautów.

"Mój syn nie chce mówić zbyt wiele na ten temat. Z tą dziewczyną spotkali się tylko kilka razy, ale raz dostał od niej prezent. Wczoraj chciał się z nią znowu umówić, jednak odmówiła. Podobno stwierdziła, że potrzebuje wolności. No i wydaje mi się, że zachował się odpowiednio, spokojnie. Tyle udało mi się od niego wyciągnąć. I co teraz? Jak mu pomóc?" – zapytała.

"Ja też dostałem kiedyś kosza. Przyznaję, że to paskudne uczucie. Życie toczy się jednak dalej. Potraktowałem to wydarzenie, jako element szkoły życia. Każdy z nas to przeżył. Trzeba nauczyć się przyjmować taki fakt do wiadomości i pogodzić się z tym", "Podejrzewam, że dziewczyna jest jeszcze młoda i sama nie wie, czego chce. Jeżeli synowi bardzo zależy, może za jakiś czas, odezwać się do niej. Może coś się zmieni. Na razie, musi odpuścić i nie narzucać się. Dobrze, że doszło do tego na początku znajomości" – komentowali inni użytkownicy forum.