Szamotanina w samolocie. Ten lot z Bangkoku pasażerowie zapamiętają

W trakcie lotu samolotu należącego do linii Thai Airways doszło do niebezpiecznej sytuacji. Mężczyzna najpierw wyrwał drzwi z pokładowej toalety, a następnie uderzył niczemu winnego stewarda prosto w twarz.

Trasę z Bangkoku na lotnisko w Heathrow zakłócił jeden z pasażerów kursu. Półnagi mężczyzna został poproszony o zachowanie spokoju, na co zareagował jeszcze większą agresją. Wcześniej rzekomy obywatel Wielkiej Brytanii poszedł do łazienki, którą opuścił z krzykiem. Stewardowie nie byli w stanie poradzić sobie z rozwścieczonym 35-latkiem. Dopiero pomoc przy interwencji jeszcze kilku pasażerów obezwładniła mężczyznę. Od razu po wylądowaniu samolotu został on zatrzymany przez policję.

Zdewastował łazienkę. Potem rzucił się pracownika samolotu

Daily Mail skontaktował się z pasażerką samolotu, której udało się nagrać urywki z całej sytuacji. Kobieta przedstawiła bieg zdarzeń. Ujęty przez funkcjonariuszy policji najpierw poszedł do łazienki. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało na to, do czego posunie się mężczyzna.

W pewnym momencie z łazienki pozostałych pasażerów dobiegły krzyki. Drzwi od pomieszczenia zostały wyważone, a ze środka wyszedł 35-latek jedynie w bieliźnie. Mężczyzna w białej koszuli próbował pomóc zdenerwowanemu, ale było już za późno. Doszło do bójki, w wyniku której jedna osoba z załogi dostała cios prosto w twarz.

Gdy pasażerom i stewardom w końcu udało się obezwładnić krzyczącego człowieka, została podana informacja, że być może lot będzie musiał zostać przekierowany do Dubaju. Na szczęście, przy wsparciu odważnych pasażerów, agresywny mężczyzna był trzymany w ryzach, co sprawiło, że kurs zakończył się na planowanym lotnisku.

"Musieliśmy znosić jego wulgarne krzyki. Było trudno. Ludzie zamieniali się miejscami i przenosili dzieci na tył samolotu" - opisywała pasażerka w rozmowie z Daily Mail.

