Ta dieta była jej odkryciem. Dzięki zmianie sposobu odżywiania schudła ponad 50 kg

Ashley już jako 15-latka miała problemy z nadwagą. Latami jednak nie wiedziała, w jaki sposób zacząć efektywnie walczyć z przypadłością, która dawała się we znaki. Młoda kobieta miała problemy ze stawami, poziomem cukru we krwi. Po urodzeniu pierwszego dziecka poczuła przypływ motywacji, aby odmienić swoje życie - musiała przecież dawać dobry przykład dla pociechy. Założenie konta na Instagramie dodatkowo zmotywowało Ashley do podjęcia się zmiany. Dziś mówi, że była to najlepsza decyzja w jej życiu.