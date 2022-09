Tak Maria Pakulnis zareagowała na śmierć męża. Poruszające słowa

Maria Pakulnis zdecydowała się wrócić pamięcią do roku, w którym pożegnała ukochanego męża. W szczerym wywiadzie podkreśliła, że długo nie mogła się pogodzić z jego odejściem. Aktorka towarzyszyła Krzysztofowi Zaleskiemu do końca. Jeździła z reżyserem do szpitala, godząc opiekę nad chorym mężem z obowiązkami zawodowymi i wychowywaniem dorastającego syna.