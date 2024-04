Miała przed sobą pierwszą spowiedź. Słowa zakonnicy ją przeraziły

Duchowny dodaje też, że istotą sakramentu jest spotkanie. - Nie chodzi o to, żeby mówić dzieciom, że mają się rozliczać z grzechów. One mają spotkać się z Bogiem – akcent musi być położony na miłość i wybaczenie. Oddajemy Bogu to, co nam się nie udało, po to, żeby Go jeszcze mocniej kochać - zaznacza.