Tak sprawdzisz, czy twój partner jest w tobie wciąż zakochany. Cztery zachowania

Tak sprawdzisz, czy twój partner jest w tobie wciąż zakochany

Po pierwsze - oczy. Chris Riley stwierdził, że to oczy są najważniejsze, ponieważ to one "mówią" najwięcej o naszych emocjach i uczuciach. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób twój partner na ciebie patrzy. Czy jest to zwykłe spojrzenie czy widzisz przez nie miłość?