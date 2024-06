Tak wypłoszysz kreta z ogrodu. Patenty na wagę złota

Kret jest uciążliwym gościem w ogrodzie, gdyż może doprowadzić do zniszczenia trawnika, a oprócz tego uszkadza rośliny. Robi podkopy, niszcząc ich system korzeniowy. Jego pojawienie się zwiastuje wiele problemów. Niestety, stworzenie jest wyjątkowo uparte i ciężko je wypłoszyć. Sprawdź, co zrobić, by kret w końcu wyniósł się z ogrodu.

Najlepszy sposób na kreta? Stosowanie różnych rozwiązań

Kret to specyficzny szkodnik zadziwiający upartością i determinacją. W teorii można wypłoszyć go na różne sposoby, w praktyce poszczególne rozwiązania raz działają, a innym razem są całkowicie nieskuteczne. Ciężko znaleźć jednoznaczną przyczynę takiego stanu rzeczy. Co robić w takiej sytuacji? Gdy pojawi się kret, najlepiej stosować jednocześnie wiele sposobów, to zwiększa szansę na sukces.

Ważne: kret podlega częściowej ochronie gatunkowej, co oznacza, że nie można "szkodzić" mu w środowisku naturalnym, np. na łąkach czy w lesie. Według rozporządzenia ochroną objęte są wyłącznie "osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji, hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych". W skrócie – w ogrodach zwierzę nie jest chronione.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sposoby na pozbycie się kreta z ogrodu

Pułapki na krety

Działają mechanicznie, umieszcza się je w tunelach wykopanych przez krety. Najczęściej wyposażone są w zapadki, które uniemożliwiają zwierzęciu ucieczkę. Pozwalają pozbyć się kreta bez konieczności uśmiercania. Działają także na nornice i norniki.

Dźwiękowe odstraszacze

W zależności od modelu chronią określoną powierzchnię ogrodu. Wytwarzają dźwięki, których krety nie znoszą. Mogą więc zniechęcić do pojawienia się na działce lub wypędzić je. Urządzenia często posiadają opcję zmiany częstotliwości sygnału, co ogranicza przyzwyczajanie się zwierzęcia do szkodliwego czynnika.

Preparaty odstraszające krety

Zawierają różne substancje czynne, które działają na krety zniechęcająco. Często wykorzystuje się je na trawniku. Są niegroźne dla roślin. W sprzedaży dostępne są m.in. środki oparte na bazie oleju rycynowego. To ochrona czasowa, stosowanie środka należy ponawiać co kilka tygodni.

Zobacz także : Wlej do kopca. Krety uciekną co do jednego

Świece dymne na krety

Podczas palenia wydzielają gaz z substancjami aktywnie czynnymi. To ochrona działająca czasowo. Podobnie, chociaż mniej efektywnie działa spray na krety.

Prowizoryczne sposoby

Zalicza się do nich wciskanie w kopce prętów, na końcach których zakłada się butelki i stosowanie wiatraków. Krety są wrażliwe na drgania, dlatego tak proste rozwiązania mają szansę zadziałać.

Rośliny odstraszające

W konkretnym zakątku ogrodu, np. wokół warzywnika, warto stworzyć obwódki z gatunków nielubianych przez krety. Zalicza się do nich m.in. czosnek, korona cesarska i rącznik pospolity. Zmniejszają prawdopodobieństwo zniszczenia cennych upraw.

Zobacz także : Posadź pod drzewkami w ogrodzie. Kleszcze i krety się wyniosą

Trawnik zniszczony przez kreta – można temu zapobiec!

Kret najczęściej dokonuje zniszczeń na trawniku, który w rezultacie przestaje być jednolitym, zielonym dywanem – wizytówką właściciela. Liczne kopce sprawiają, że trawnik raczej przypomina obraz nędzy i rozpaczy. Co prawda da się go przywrócić do pierwotnego (wyrównanie, nowe dosiewy), jednak wymaga to pracy i czasu. Lepiej zapobiec takiemu problemowi.

Najskuteczniejszym sposobem jest montaż siatki trawnikowej na etapie zakładania trawnika. To dodatkowa inwestycja, która zwiększa koszty założenia trawnika, ale warto postawić na takie rozwiązanie. Siatkę montuje się po wyrównaniu terenu, poszczególne rolki należy połączyć, a następnie sypie się 8-10 cm warstwę podłoża. Dopiero na niej sieje się trawę lub układa rolki. Szczelna siatka nie przeszkadza trawie w rozbudowie korzeni, a nie dopuszcza do tworzenia kopców przez krety.