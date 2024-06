Tak zachowują się osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Trzy konkrety

Polina Marinova Pompliano w swojej książce odniosła się do postaci Chrisa Vossa, negocjatora FBI z 24-letnim stażem. Autorka zwróciła uwagę, że były agent opanował sztukę inteligencji emocjonalnej, co niezwykle przydawało mu się w pracy.

Pompliano wspomniała o tym, jak Voss w 1993 roku pełnił funkcję negocjatora, rozmawiając telefonicznie z jednym z rabusiów, którzy przetrzymywali pracowników banku Chase Manhattan na nowojorskim Brooklynie. Trzy konkretne działania, których się podjął, to doskonałe przykłady postępowań osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

Pierwszym ważnym czynnikiem np. podczas rozmów z przestępcami w sytuacji zagrożenia, jest odpowiednia intonacja głosu: kojąca, deklaratywna. Powinniśmy też obniżyć ton. To wszystko sprawi, że wywołamy w mózgu rozmówcy reakcję neurochemiczną, która go uspokoi.

Kolejnym działaniem jest tzw. mirroring, czyli "lustrowanie". To skuteczna technika do zgromadzenia informacji i budowania relacji w trakcie rozmowy.

Trzecim wyznacznikiem inteligencji emocjonalnej ma być tzw. etykietowanie emocji. Wspomniany agent Voss w trakcie rozmów z rabusiami naprowadzał ich na wyrażanie emocji, posługując się zdaniami "to nie była twoja wina, prawda?"; "żałujesz, że tak się stało, prawda?".

Autorka książki "Hidden Genius" (pol. "Ukryty geniusz" - przyp. red.) zwróciła uwagę, że Chriss Voss w trakcie negocjacji z przestępcami zrobił coś, czego większość ludzi nie potrafi. Naprawdę wysłuchał, co mają rabusie do powiedzenia.

