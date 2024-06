Od bajki do koszmaru. Psychofag "kradnie dusze"

Tak właśnie działa psychofag, czyli osoba o cechach narcystycznych, socjopatycznych i psychopatycznych. Manipuluje, bywa agresywny - choć rzadko fizycznie. Czasem nazywa się go "złodziejem dusz".

Jest w "związku jo-jo". "Kocham go, ale czasami nienawidzę"

Ania* trwała w związku z mistrzem manipulacji prawie siedem lat. Choć na początku wszystko układało się wzorowo, po pewnym czasie pojawiły się przeszkody. Mężczyznę nagle zaczął denerwować jakikolwiek sprzeciw, inne zdanie niż jego. Dzielenie się emocjami, zarówno tymi dobrymi, jak i złymi, i to z kimkolwiek. Moja rozmówczyni przyznaje, że wielokrotnie alarmujące zachowania partnera tłumaczyła sobie jego sytuacją rodzinną, doświadczeniami z dzieciństwa.

Do dziś pamięta, co usłyszała od eks, gdy zdecydowała się oznajmić, że nie widzi przyszłości ich związku. - Powiedział, że przecież on mnie nie trzyma "Idź, śmiało, przecież ja cię nie trzymam. Ale jeszcze wrócisz z podkulonym ogonem" - cytuje.