Tak znajdziesz ukrytą kamerę w pokoju hotelowym. Prosty trik

W sezonie wakacyjnym wielu ludzi nocuje w hotelach. Z pewnością część z nich nie raz zastanawiała się, czy w wynajętym pokoju przypadkiem nie ma ukrytych kamer. Obawy potęguje też fakt, że wraz z rozwojem technologii, sprzęt do nagrywania może być tak mały, że jego ukrycie nie będzie stanowić specjalnego problemu .

To samo warto też sprawdzić w łazience, a oprócz tego przeglądnąć szafki i lampy w okolicach lustra. Inne miejsca, które także mogą posłużyć do ukrycia kamer to znajdujące się w pokojach sprzęty elektroniczne: telewizory, radia, routery, telefony czy budziki. Warto przeglądnąć też elementy ozdobne w pokojach, lampki, a nawet doniczki z kwiatami.