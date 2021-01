Takiego Sylwestra nie pamiętają najstarsi górale. Fotograf pokazał puste Krupówki

Miasto opustoszało

W Zakopanem pojawiło się za to dużo więcej funkcjonariuszy, gdyż na tegorocznego Sylwestra zakopiańska policja dostała wsparcie prewencji z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

Symboliczne zdjęcie Krupówek

Część internautów ubolewa nad zaistniałą sytuacją: "Piękne zdjęcie, a jednocześnie smutne, takie pustki, ale miejmy nadzieję, że niedługo się to zmieni, pozdrawiam, życzę Szczęśliwego Nowego Roku", "To moje Miasto. Smutno. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko minie z nowym rokiem" - pisali.