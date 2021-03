Tego byście się po niej nie spodziewały. Martyna Wojciechowska właśnie pokazała to!

"To moja ulubiona szafa. Czarno, czarno, jeszcze czarniej. [...] Absolutnie czarny kolor, kocham, uwielbiam to, raj na ziemi. Rzeczy, które sprzedaję na są rzeczy, które uzbierałam, nie wiem jakim cudem przez lata. Czasem to były rzeczy, które zostały mi po jakichś sesjach, nagraniach, po prostu przeróżne przedmioty. Niektóre kupiłam, przyznaję, nie rozumiejąc po latach, dlaczego to zrobiłam. Zobaczcie, co znalazłam... Tak, tak! Ja też nosiłam białe kozaczki, to jeszcze z czasów Big Brothera" - wyznała podróżniczka.