Teresa Lipowska na fotografiach sprzed lat. Wyglądała oszałamiająco

Teresa Lipowska – życie sercowe

To dziennikarzowi Krzysztofowi Ibiszowi opowiedziała o swoim życiu sercowym. W wywiadzie przypomniała, że pierwszy mąż porzucił ją dla innej. A był nim Aleksander Lipowski, operator filmowy urodzony w Moskwie. Po rozwodzie miał on jeszcze kilka żon, aktorka uznała, że był typem bawidamka i prędzej czy później ich związek by się posypał. Pocieszenie w ciężkich chwilach Lipowska znalazła w ramionach Tomasza Zaliwskiego. "Zaczął mnie otaczać parasolem opieki, podziwu, bardzo delikatnie. To nie była szalona miłość natychmiast, bo byłam kompletnie załamana, zduszona. On był przystojny, szarmancki, to mnie ujęło, bardzo się mną opiekował. Zaczęłam powolutku dojrzewać do tego, żeby to nie była miłość od pierwszego wejrzenia" - mówiła w wywiadzie.