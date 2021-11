Tiktokerka wypowiadała się na temat zmarłej Izabeli. Teraz sprawa trafi do prokuratury

Tiktokerka mówiła o zmarłej Izabeli

Tiktokerka, jako przeciwniczka aborcji, postanowiła wypowiedzieć się w jednym z filmików na temat tragicznej sytuacji. "Bardzo dobrze, że tak się stało! Bo mimo wszystko to nie ludzie mają decydować o tym, które dziecko przeżyje, a które nie. To nie my o tym decydujemy, ludzie pro-life, tylko wy, jakieś pro-choice'y itd. Kto wam zezwolił na takie traktowanie życia?" – powiedziała na nagraniu. Wypowiedź Najjjki odbiła się szerokim echem nie tylko wśród internautów, ale również na łamach mediów. Teraz dziewczyna próbuje się wybielić i twierdzi, że jej słowa zostały wyrwane z kontekstu. Zgodnie z tym, co mówi, filmik o zmarłej Izabeli został usunięty przez administratorów TikToka. Jednak w sieci nic nie ginie.