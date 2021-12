To będą bardzo drogie święta. Polacy przerażeni inflacją oszczędzają na każdym kroku

Dobrze już było

Piotr Wawrzyniec cztery lata temu kupił niewielki dom pod Warszawą i nadal w nim nie mieszka. - Najpierw miałem problem z odbiorem domu, bo deweloper nie wywiązywał się z zobowiązań i tym samym znacznie opóźnił rozpoczęcie wykończeniówki. Teraz jak już pozałatwiałem formalności kolejną przeszkodą okazały się wysokie ceny za materiały i robociznę, które w porównaniu do tych sprzed dwóch lat, są czasem kilkanaście razy wyższe. To, co się stało w budowlance to jakieś szaleństwo. Sumując to wszystko podwyżki idą w tysiące. Moich dwóch sąsiadów z osiedla też ma podobny problem, bo mieszkają w domach, które są jeszcze nie wykończone. Drogie prace robią na raty albo sami częściowo wykonują.