Komorniczka: W teren jadę zawsze z duszą na ramieniu

Nie licząc agresji słownej, na szczęście nie. Ale raz było blisko. W kancelarii byłam wtedy sama, bo pracownicy pojechali do sądu z listami. Przyszedł dłużnik, by zapłacić grzywnę za wypadek, który spowodował. Nie poczuwał się jednak do winy i całą swoją agresję skupił na mnie. Usłyszałam, że powinnam zdechnąć za to, że musiał do mnie przyjść. Po czym przemyślał sprawę i uznał, że bardziej okrutną karą będzie, jeśli spędzę resztę życia niczym roślina, a wszystko, co kocham, zdechnie. Nie czułam się bezpiecznie sam na sam z tym człowiekiem. Nie wiedziałam, co może mu strzelić do głowy. Jedyną moją bronią było zachowanie spokoju. Myślę, że to mnie uratowało.