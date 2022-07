Poślubiły toksyków i manipulatorów. Podczas rozwodu przeszły przez piekło

Oprawcy bardzo rzadko dostają zakaz zbliżania się. W rezultacie mogą dalej żyć obok swojej ofiary, robić zakupy w tym samym sklepie, mieszkać na tym samym osiedlu. Wiele z naszych rozmówczyń nadal jest śledzonaych przez byłych partnerów. Dostają pogróżki, kolejne wezwania do sądu. Ci mężczyźni manipulują, wykorzystują dzieci, by dalej się nad nimi znęcać. Na co dzień nie dostrzegamy tych dramatów, a one rozgrywają się na naszych oczach. Mijamy te kobiety na ulicy, w pracy, na klatce schodowej. Milczą, bo boją się, że usłyszą tylko "dlaczego nie odejdziesz?". A dokąd mają odejść? Dlaczego w Polsce to ofiara ma opuszczać własny dom, uciekać, a oprawca w najlepsze zasiada na kanapie i włącza telewizor? Niestety dajemy na to przyzwolenie społeczne. Zauważmy, że od oprawców nikt się nie odwraca, gdy np. zakładając kolejną rodzinę, zapominają całkowicie o tej poprzedniej.